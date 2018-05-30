"Господи, как же умирать-то надоело ": Бабченко написал первый пост в соцсети после "воскресения"

Журналист пообещал умереть в 96 лет, станцевав на могиле Путина.

Оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко, чью смерть инсценировали сотрудники СБУ в рамках спецоперации, написал первый пост в соцетях после своего "воскресения".

Своими мыслями журналист поделился с друзьями и подписчиками в Facebook.

"Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на Абрамсе на Тверской? Я постараюсь это сделать. Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года. Господи, как же умирать-то надоело" - написал Бабченко.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в полиции сообщили, что российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко был застрелен у дверей квартиры, в которой он жил.

Сегодня стало известно, что Бабченко живой: СБУ провела спецоперацию с максимальной защитой. В СБУ сообщили, что имеют доказательства того, что убийство журналиста заказали российские спецслужбы. Для этого был завербован гражданин Украины, который должен был найти исполнителя преступления. Организатор предложил совершить убийство АТОшнику, который в итоге стал сотрудничать с СБУ.

Организатора убийства задержали.