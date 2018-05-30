Суд услышал, что говорила Зайцева в первые минуты после жуткого ДТП в Харькове

Киевский райсуд Харькова рассматривает доказательства стороны защиты обвиняемых в ДТП на перекрестке переулка Мечникова и улицы Сумской, в результате которого погибли шесть человек.

Ряд ходатайств заявил адвокат обвиняемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица. Также сторона защиты предоставила на рассмотрение суда два видео с бодикамер патрульных, которые работали на месте аварии.

В частности, на видео зафиксировано, как вторая обвиняемая - Елена Зайцева - говорит патрульному, что у нее нет при себе документов и их сейчас должны привезти. Также Зайцева просилась сесть в машину патрульных и говорила, что у ее пассажирки осколки в ноге. При этом обе девушки на видео передвигаются самостоятельно, передает Depo.Харьков.

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Также Зайцева требовала не снимать ее. "Можете не снимать, я вызову адвоката сейчас" - заявила она.

Ее защитник Юлия Козирь после просмотра отметила, что на видео не указывается, какие именно документы должны были привезти девушке, поэтому нельзя утверждать, что Зайцева была за рулем без водительского удостоверения.

Перепелица пояснил, что это видео с камеры патрульного, который ранее на допросе заявлял, что у Зайцевой при себе не было водительского удостоверения.

Как сообщает местный сайт 057, на видео слышны разговоры полицейских. "Она ехала на красный". Также стало известно из записи, что Зайцева просила: "Не говорите маме".

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Позже еще один человек скончался в больнице.