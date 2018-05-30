Посольство США намекнуло на причастность Кремля к убийству Бабченко

Американская сторона поддерживает тщательное и беспристрастное расследование убийства российского журналиста.

Посольство США в Украине прокомментировало убийство российского журналиста и писателя Аркадия Бабченко в Киеве.

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«Очередное убийство россиянина-эмигранта, критиковавшего Кремль, снова в Украине. Наши искренние соболезнования семье и коллегам Аркадия Бабченко», – говорится в сообщении посольства в Twitter.

Отмечается, что американская сторона вместе с правительством Украины поддерживает тщательное и беспристрастное расследование, что позволит привлечь виновных к ответственности.

Как сообщал УНИАН, известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко застрелили на пороге квартиры в доме, где он жил (Днепровский район Киева) вечером 29 мая. Полиция проводит расследование.

Обновлено. Позже стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано СБУ.