Бабченко мог избежать гибели: его товарищ обнародовал переписку
11:31, 30 мая 2018Общество
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За несколько часов до гибели, друг журналиста позвал его на встречу, однако тот отказался.
Бабченко убили вчера вечером выстрелами в спину \ ТСН
Известный блогер Валентин Гаденов показал свою последнюю переписку с убитым журналистом Аркадием Бабченко, в которой предлагал ему встретиться незадолго до преступления.
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Судя по скриншотам, выложенным в Facebook, журналист предложил встретиться позже, однако, вечером 29 мая его убили.
"Если бы ты пошел сегодня со мной, Аркаша... Может, этого бы не случилось..." - написал Гаденов.
Также блогер написал, что Аркадия было "невозможно купить или сломать и они убили его!".
Ранее также была опубликована переписка Бабченко, в которой он писал, что считает Украину свободной страной, в которой "по подъездам не стреляют".
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