Бабченко мог избежать гибели: его товарищ обнародовал переписку

За несколько часов до гибели, друг журналиста позвал его на встречу, однако тот отказался.

Известный блогер Валентин Гаденов показал свою последнюю переписку с убитым журналистом Аркадием Бабченко, в которой предлагал ему встретиться незадолго до преступления.

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Судя по скриншотам, выложенным в Facebook, журналист предложил встретиться позже, однако, вечером 29 мая его убили.

"Если бы ты пошел сегодня со мной, Аркаша... Может, этого бы не случилось..." - написал Гаденов.

Также блогер написал, что Аркадия было "невозможно купить или сломать и они убили его!".

Ранее также была опубликована переписка Бабченко, в которой он писал, что считает Украину свободной страной, в которой "по подъездам не стреляют".