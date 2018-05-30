Бабченко мог избежать гибели: его товарищ обнародовал переписку

11:31, 30 мая 2018
Общество
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Бабченко убили вчера вечером выстрелами в спину \ ТСН

Известный блогер Валентин Гаденов показал свою последнюю переписку с убитым журналистом Аркадием Бабченко, в которой предлагал ему встретиться незадолго до преступления.

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Судя по скриншотам, выложенным в Facebook, журналист предложил встретиться позже, однако, вечером 29 мая его убили.

"Если бы ты пошел сегодня со мной, Аркаша... Может, этого бы не случилось..." - написал Гаденов.

Также блогер написал, что Аркадия было "невозможно купить или сломать и они убили его!".

Ранее также была опубликована переписка Бабченко, в которой он писал, что считает Украину свободной страной, в которой "по подъездам не стреляют".

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Новость в сюжете: "Убийство" в Киеве Аркадия Бабченко
Теги: #убийство#Аркадий Бабченко