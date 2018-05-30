Солдат, журналист, писатель, враг Путина: чем известен Аркадий Бабченко

По признанию оппозиционного российского журналиста, он хорошо знал, что такое быть "врагом народа".

Вечером 29 мая в Киеве оборвалась жизнь известного во всем мире военного журналиста, писателя и публициста Аркадия Бабченко. Неизвестные застрелили его на пороге собственной квартиры, и прибывшие на место медики оказались бессильны.

УНИАН рассказывает, чем прославился журналист, который который принял участие в нескольких российских войнах и стал одним из самых заметных критиков путинского режима.

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Войны

Впервые на войну Аркадий Бабченко попал как обычный российский призывник. В 1995 году 18-летнего Бабченко призвали в ряды ВС РФ. Службу он проходил на Северном Кавказе, в составе 429 мотострелкового полка, в самый разгар Первой чеченской войны.

Свой первый армейский опыт Бабченко описывал без энтузиазма. «Служил в войсках связи.

Что говорили - делал, куда приказывали шел, что вешали нес, на что сажали - ехал, во что показывали стрелял. Хотя толку от этого не было никакого. Обошлось без ранений и наград», – писал он в автобиографии на сайте проекта «Сноб».

Тем не менее, в 1999 году Бабченко добрововольно пошел на Вторую чеченскую войну как контрактник. Служил связистом, пехотинцем, а затем и командиром расчета АГС-17 в гранатометном взводе. Окончательно демобилизовался в 2000 году в звании старшины.

««В людей без необходимости не стрелял, разумную инициативу не проявлял, от приказов не увиливал, старался быть поближе к кухне и подальше от начальства, имел свое мнение, местами думал», – вспопминал Бабченко

Журналистика

В дальнейшем Бабченко ушел в военную журналистику – работал в горячих точках корреспондентом "Московского Комсомольца" и программы "Забытый Полк" (НТВ-ТВ6-ТВС). Журналист успел поработать на ряд российских телеканалов, а затем на время ушел из отрасли, пока не стал военкором «Новой газеты», где работал с 2007 по 2011 год.

Бабченко освещал российско-грузинский конфликт в 2008 году, вместе с журналистом Ильей Плехановым издавал журнал «Искусство войны», став одним из самых авторитетных военных журналистов на постсоветском пространстве.

После 2008 года Бабченко был свидетелем множества чрезвычайных событий на постсоветском пространстве. «В Киргизии спасал людей. В Крымске откапывал дома. В Благовещенске развозил гуманитарку», – рассказывал он в автобиографии.

Аркадий Бабченко создал проект «Журналистика без посредников», активно ведя свою страницу в Facebook, и стал лауреатом множества журналистских и литературных премий. В частности – премии Союза журналистов России, премии журнала "Новый мир" (дважды), западных премий English PEN-Club, Frontline club и прочих.

Писательство

Параллельно с журналистской деятельностью Бабченко реализовывал себя как писатель, его часто называют одним из основоположников современной российской художественной военной прозы.

Так, в 2002 году была опубликована серия рассказов Аркадия Бабченко «Десять серий о войне» и повесть «Алхан-Юрт», посвященная войне в Чечне. Сам писатель отмечал, что "Алхан-Юрт" переведена на полтора десятка языков, издан в 22 странах мира. В 2005 году также увидела свет его книга "Божий человек".

Гражданская позиция

В путинскую эпоху Бабченко стал одним из самых заметных критиков московского режима, за что был подвергнут на родине гонениям. Российская пропаганда зачислила его в ряды «национал-предателей».

«В Стамбуле на Таксиме был задержан, немножечко побит, и депортирован как иностранный шпион. В Москве на Манежной - то же самое. Правда, вместо депортации стал фигурантом пары уголовных дел. Но все с той же формулировкой - как иностранный шпион, разваливающий нашу великую родину», – вспоминал он.

Весной 2012 года, в период подъема протестного движения в РФ, Бабченко призвывал протестующих разбить палаточный городок и оказывать сопротивление полицейским, после чего на него было заведено уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам.

С началом Революции Достоинства в Украине Бабченко активно освещал и поддерживал «Евромайдан», а затем – высказывал поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией в Крыму и на Донбассе.

«Пока есть Владимир Путин, в России война будет всегда. Никаких других инструментов удержания ситуации в стране и удержания влияния на общество, кроме войны, у него не осталось», – говорил Бабченко в интервью УНИАН в 2015 году.

Бабченко прогнозировал, что война на Донбассе закончится примерно через 5 лет полной победой украинской стороны.

«Если сравнивать, то между первой и второй чеченской войнами в России прошло около 5 лет. Я думаю, что примерно такой же срок ждет нас до начала второй серии на Донбассе. Это произойдет, когда низкая цена на нефть очень сильно ударит по российской экономике, и России будет совсем не до Донбасса, когда наружу выплывут внутренние проблемы. Украина за это время более-менее решит свои проблемы с экономикой, армией и решится защищать свою территорию – дойдёт до границы. Война будет закончена только тогда, когда на границе, на пунктах пропуска, будет развиваться украинский флаг», – отмечал он.

21 февраля 2017 года Бабченко уехал из России в Прагу, опасаясь преследований. По его словам, его предупредили о том, что ему какое-то время лучше пожить за пределами РФ. Проведя некоторое время в Израиле, Бабченко в конечном итоге осел в Киеве, где вел на канале ATR передачу «Prime: Бабченко».

Еще в марте 2018 года Бабченко писал, что после того, как он выложил в сеть фото российского военного, руководившего захватом военных объектов в Крыму, он был уверен, что его убьют.

«Я знаю, что такое быть "врагом народа". Когда люди, которых ты вроде как считал друзьями, искажаются от злости, на их губах появляется пена, глаза стекленеют и наливаются кровью и они требуют тебя убить. Те, с кем ты вчера сидел за одним столом. Обнимался. Улыбался. Требуют тебя убить. На полном серьезе», – заключил тогда он.

За несколько часов до своей гибели Бабченко написал в Facebook, что 29 мая для него – второй день рождения.

Как сообщал УНИАН, основными версиями следствия полиции по убийству Бабченко является профессиональная деятельность и его гражданская позиция.

Обновлено. Позже стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано СБУ.