Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемую в нападении на участника АТО Вербича

Адвокаты просили изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Апелляционный суд г.Киева оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей 25-летней Екатерине Лапинской, которую подозревают в нападении на участника боевых действий Дмитрия Иващенко (известного как Дмитрий Вербич).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, суд не принял доводы стороны защиты, которая просила изменить подозреваемой меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

«По результатам апелляционного рассмотрения в удовлетворении апелляционной жалобы стороне защиты было отказано, а решение следственного судьи Подольского райсуда. Киева оставлено без изменений», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 мая 2018 года в Киеве, на улице Константиновской, напали на участника АТО Дмитрия Иващенко (известного как Дмитрий Вербич). Пострадавший шел по улице и почувствовал удар в спину. Оглянувшись, он увидел трех парней и двух девушек, которые были одеты в маски. Злоумышленники набросились на ветерана АТО, в результате чего он получил колото-резаное ранение спины.

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По подозрению в нападении в Харькове была задержана 25-летняя Лапинская. 8 мая Подольский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 июня. Действия женщины квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины. Еще одному участнику нападения - 23-летнему россиянину - заочно объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 и ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. По данным правоохранителей, он выехал в Польшу. По информации СМИ, злоумышленника зовут Вячеслав Лукичев.

Следствие установило личности только двух подозреваемых в нападении из пяти.