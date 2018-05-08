Избиение "киборга" Вербича в Киеве: суд арестовал подозреваемую (видео)

Подозреваемая взята под стражу сроком на 30 дней, так как она имеет инвалидность.

Подольский районный суд Киева избрал подозреваемой в нападении на участника боевых действий на Донбассе Дмитрия Иващенко (известного как Дмитрий Вербич) Екатерине Лапинской меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, в судебном постановлении судья отметил, что обвинение доказало риски, согласно которым Лапинская должна находиться под стражей. Судья отметил, что тяжесть преступления, инкриминируемого подозреваемой, не позволяет избрать для неё более мягкую меру пресечения.

Вместе с тем суд учел то обстоятельство, что Лапинская имеет инвалидность, поэтому срок пребывания под стражей сокращен с 60 дней, о которых просила прокуратура, до 30 дней.

Таким образом, согласно постановлению, Лапинская будет находиться в Киевском СИЗО до 5 июня.

Родители Лапинской, которые присутствовали на суде, отказались от каких-либо комментариев журналистам.

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Как сообщал УНИАН, вечером 2 мая в Киеве на улице Константиновской произошло нападение на участника АТО Вербича. Потерпевший шел по улице и почувствовал удар в спину. Он увидел трех парней и двух девушек в масках. Злоумышленники набросились на ветерана АТО, в результате чего он получил колото-резаное ранение спины.

По факту нападения открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины. Лицам, причастным к нападению, грозит до семи лет лишения свободы.

7 мая СБУ установила, что организатором нападения на участника боевых действий на Донбассе Вербича является гражданин России.