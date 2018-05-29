На Винниччине начал работу приют для временного пребывания женщин, пострадавших от домашнего насилия

В работе областного приюта будут задействованы представители различных служб. Здесь будут работать психологи, социальные работники и юристы.

Заведение станет безопасным местом, где пострадавшие от насилия женщины смогут получить необходимую психологическую, социальную, правовую поддержку для восстановления собственных внутренних ресурсов и принятия решений относительно дальнейшей жизни.

Об этом сообщается на сайте Винницкой ОГА.

Как сообщила директор Департамента социальной и молодежной политики ОГА Наталья Заболотная, в марте 2017 года областной Совет принял решение о реорганизации центра реинтеграции бездомных граждан в комплексный центр оказания социальных услуг. Именно на его базе будет функционировать ныне приют для жертв домашнего насилия.

«В 2017 году мы обустроили здесь блочно-модульную котельную, начали внутренние ремонтные работы. По инициативе Министерства социальной политики Украины между областной государственной администрацией и Фондом народонаселения ООН был подписан Меморандум о сотрудничестве, который позволил нам привлечь в область дополнительные средства на воплощение совместного с ОО «Источник надежды» проекта «За жизнь без насилия. Винницкая область». Поэтому до конца текущего года убежище для женщин, пострадавших от насилия, будет содержаться за средства Фонда народонаселения ООН. А по завершению этого года мы сможем продолжить его финансирование за счет областного бюджета», - отметила Наталья Заболотная.

29 мая вновь созданный приют посетил председатель областной государственной администрации Валерий Коровий. Руководитель Винницкой области осмотрел помещения учреждения и созданные в нем условия, а также презентовал для учреждения телевизор.

«За прошлый год в целом по Винницкой области мы получили почти 8 тысяч обращений о насилии в семье. Причем есть просто шокирующие случаи, а это ломается психика детей, достаточно серьезно травмируется их мировозрение о справедливости, о добре - отметил Валерий Коровий. – В рамках Меморандума Фонд народонаселения ООН поддержал нас методологически, учитывая существующие практики. И то, что мы создали это заведение, - это мощный и очень правильный шаг. Теперь его нужно наполнить реальным содержанием, обеспечить сопровождение и безопасность женщин, которые здесь будут находиться».

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По словам председателя облгосадминистрации за средства Государственного фонда регионального развития будет осуществлено утепление помещения и реконструкцию первого этажа здания.

В то же время руководитель Винницкой области подчеркнул, что существующая проблематика значительно шире и не исчерпывается созданием одного лишь убежища, ведь большинство жертв домашнего насилия предпочитают не говорить об этих проблемах. Поэтому должно быть комплексное решение, которое включало бы в себя серьезную работу и с семьями, и непосредственно с обидчиками. Поэтому на этом заведении областные власти останавливаться не планирует. «Думаю, что мы пойдем путем формирования нескольких региональных приютов», - отметил Валерий Коровий.

В работе областного приюта будут задействованы представители различных служб. Здесь будут работать психологи, социальные работники и юристы. Заведение рассчитано на 20 мест и оборудовано всем необходимым для проживания здесь женщин и женщин с детьми. Находиться в приюте жертвы насилия смогут сроком до 3 месяцев.