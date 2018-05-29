На Винниччине начал работу приют для временного пребывания женщин, пострадавших от домашнего насилия
Заведение станет безопасным местом, где пострадавшие от насилия женщины смогут получить необходимую психологическую, социальную, правовую поддержку для восстановления собственных внутренних ресурсов и принятия решений относительно дальнейшей жизни.
Об этом сообщается на сайте Винницкой ОГА.
Как сообщила директор Департамента социальной и молодежной политики ОГА Наталья Заболотная, в марте 2017 года областной Совет принял решение о реорганизации центра реинтеграции бездомных граждан в комплексный центр оказания социальных услуг. Именно на его базе будет функционировать ныне приют для жертв домашнего насилия.
«В 2017 году мы обустроили здесь блочно-модульную котельную, начали внутренние ремонтные работы. По инициативе Министерства социальной политики Украины между областной государственной администрацией и Фондом народонаселения ООН был подписан Меморандум о сотрудничестве, который позволил нам привлечь в область дополнительные средства на воплощение совместного с ОО «Источник надежды» проекта «За жизнь без насилия. Винницкая область». Поэтому до конца текущего года убежище для женщин, пострадавших от насилия, будет содержаться за средства Фонда народонаселения ООН. А по завершению этого года мы сможем продолжить его финансирование за счет областного бюджета», - отметила Наталья Заболотная.
29 мая вновь созданный приют посетил председатель областной государственной администрации Валерий Коровий. Руководитель Винницкой области осмотрел помещения учреждения и созданные в нем условия, а также презентовал для учреждения телевизор.
«За прошлый год в целом по Винницкой области мы получили почти 8 тысяч обращений о насилии в семье. Причем есть просто шокирующие случаи, а это ломается психика детей, достаточно серьезно травмируется их мировозрение о справедливости, о добре - отметил Валерий Коровий. – В рамках Меморандума Фонд народонаселения ООН поддержал нас методологически, учитывая существующие практики. И то, что мы создали это заведение, - это мощный и очень правильный шаг. Теперь его нужно наполнить реальным содержанием, обеспечить сопровождение и безопасность женщин, которые здесь будут находиться».
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По словам председателя облгосадминистрации за средства Государственного фонда регионального развития будет осуществлено утепление помещения и реконструкцию первого этажа здания.
В то же время руководитель Винницкой области подчеркнул, что существующая проблематика значительно шире и не исчерпывается созданием одного лишь убежища, ведь большинство жертв домашнего насилия предпочитают не говорить об этих проблемах. Поэтому должно быть комплексное решение, которое включало бы в себя серьезную работу и с семьями, и непосредственно с обидчиками. Поэтому на этом заведении областные власти останавливаться не планирует. «Думаю, что мы пойдем путем формирования нескольких региональных приютов», - отметил Валерий Коровий.
В работе областного приюта будут задействованы представители различных служб. Здесь будут работать психологи, социальные работники и юристы. Заведение рассчитано на 20 мест и оборудовано всем необходимым для проживания здесь женщин и женщин с детьми. Находиться в приюте жертвы насилия смогут сроком до 3 месяцев.