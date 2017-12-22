Председатель ОГА Коровий передал Винницкому Центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф новый реанимобиль

Сегодня, 22 декабря, председатель областной государственной администрации Валерий Коровий посетил Винницкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, чтобы передать коллективу учреждения приобретенное за средства областного бюджета медицинское оборудование и автомобиль.

На закупку реанимобиля класса В, который содержит в себе все необходимое оборудование для оказания экстренной медицинской помощи, использовано 2,5 млн. гривень. Стоимость бронхоскопа составила 560 тысяч гривень.

Кроме того, по словам главного врача Центра Анатолия Пирныкозы, в течение 2017 года из областного бюджета было выделено 9,5 млн. гривень на приобретение дорогостоящего оборудования для работы оперативной централизованной диспетчерской, которая будет обслуживать всю Винницкую область, а также дополнительно направлено 500 тысяч гривень на закупку гастроскопа.

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Председатель облгосадминистрации Валерий Коровий пообщался с работниками учреждения, информировав о дальнейших планах областной власти в вопросе развития системы здравоохранения региона и укреплении материально-технической базы отраслевых учреждений. Затем вручил специалистам Центра ключи от автомобиля и паспорт на бронхоскоп.

Также во время встречи руководителю Винницкой области была презентована программа для оперативно-диспетчерской службы, обеспечивающей оперативное управление бригадами, и продемонстрировано ее функционирование.

По словам работников Центра, в 2 полугодии текущего года к этой системе удалось подключить 12 районов области и город Винница, и на сегодня с помощью указанной программы обслуживается 1 млн. 25 тысяч населения области. На «покрытой» территории сформировано 29 пунктов базирования экстренной медицинской помощи, где размещено 68 бригад и функционирует 103 автомобиля.

Покрытие же этой системой второй части области предполагается уже весной.

«Это направление является одним из приоритетных в 2018 году, - подчеркнул, комментируя презентацию, Валерий Коровий. – Мы подошли к практической реализации и воплощении того, над чем работали последние несколько лет».

Председатель облгосадминистрации также подчеркнул, что областная власть имеет амбициозные планы на следующий год и в вопросе обновления автомобильного парка службы экстренной медицинской помощи. «Мы должны выйти в среднем на 20 автомобилей в год в соотношении 50 % новых, 50 % – капитально отремонтированных», - отметил Валерий Коровий.