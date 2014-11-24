Возобновились обстрелы Украины со стороны России, боевики 16 раз открывали огонь по силам АТО

Сегодня возобновились обстрелы территории Украины со стороны Российской Федерации из района Можаевки и Патроновки. Обстрелы велись в направлении Станицы Луганской и Верхней Ольховой.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook относительно ситуации на востоке Украины по состоянию на 18.30.

Отмечается, что за день боевики 16 раз открывали огонь по силам АТО.

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Наиболее сконцентрировано обстрелы велись на Донецком направлении. В зону поражения вражеской артиллерии и минометов попали населенные пункты: Еленовка, Новотроицкое, Николаевка, Красногоровка, Авдеевка, Пески, Веселое, Тоненькое.

В районе аэропорта «Донецк» сохраняется напряженная тактическая обстановка.

«Бойцы сил АТО продолжают мужественно оборонять стратегические объекты в этом районе. Атаки террористов захлебываются», - информируют в пресс-центре АТО.