СНБО: Россия возобновила обстрелы Украины со своей территории

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. По его словам, Россия возобновила обстрел украинской территории.

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Он отметил, что артиллерийский обстрел с территории России зафиксирован впервые с 5 сентября, когда было объявлено об установлении режима прекращения огня.

"Ведение артиллерийского огня с территории РФ заметили на направлении населенный пункт Маноцкий (РФ) - Камышное (Украина) в районе одного из пограничных постов Луганского отряда", - отметил Андрей Лысенко.