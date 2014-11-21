СНБО: Россия возобновила обстрелы Украины со своей территории
13:56, 21 ноября 2014Политика
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За минувшие сутки зафиксированы новые случаи обстрелов Украины с территории России. СНБО не фиксировал их после начала действия режима прекращения огня.
Россия возобновила обстрелы Украины со своей территории / novayagazeta-ug.ru
Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. По его словам, Россия возобновила обстрел украинской территории.
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Он отметил, что артиллерийский обстрел с территории России зафиксирован впервые с 5 сентября, когда было объявлено об установлении режима прекращения огня.
"Ведение артиллерийского огня с территории РФ заметили на направлении населенный пункт Маноцкий (РФ) - Камышное (Украина) в районе одного из пограничных постов Луганского отряда", - отметил Андрей Лысенко.
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