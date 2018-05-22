Большинство украинцев считают направление развития страны неправильным – опрос

Больше всего в этом убеждены сторонники партии «Слуга народа», меньше всего – БПП.

Большинство украинцев считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Динамика общественно-политических взглядов в Украине: опрос IRI», проведенного социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного Республиканского Института (IRI).

Читайте такжеСоциологи рассказали об отношении украинцев к вступлению в ЕС и НАТО

В частности, 63% респондентов на Западе Украины считают, что страна движется в неправильном направлении, 19% - в правильном. На Юге, соответственно, 76% и 15%, в Центре – 71% и 13%, на Востоке – 77% и 12%.

В то же время, опрос показал, что 88% тех респондентов, которые считают, что страна движется в неправильном направлении, являются сторонниками партии «Слуга народа», меньше таких – 18% являются сторонниками "Блока Петра Порошенко".

Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 15 по 31 марта 2018 г. Всего было опрошено 2,400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, которые имеют право голосовать. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.

Допустимая погрешность не превышает 2.0%. Коэффициент достижимости респондентов – 65.4%.