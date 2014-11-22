В Харькове произошли два взрыва

00:17, 22 ноября 2014
Общество
0

По предварительной информации это произошло в районе железной дороги

вибух / © UNIAN

Об этом в "Твиттере" сообщает IT Sector Харьков.

За несколько минут они добавили, что взрывов было два.

Читайте такжеПоявились фотографии с места взрыва неподалеку от харьковского военного госпиталя

Впоследствии IT Sector Харьков сообщил, что в депо на Безлюдовке взорвалась цистерна.

Пострадавших нет.

Напомним, на днях в центре Харькова произошел взрыв, была повреждена трансформаторная будка.

А перед этим в пабе "Стена" на улице Рымарской произошел взрыв, в результате которого пострадали люди.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter