В Харькове произошли два взрыва

Об этом в "Твиттере" сообщает IT Sector Харьков.

Харьков. Есть первое подтверждение того, что взрыв действительно был и произошел на железной дороге - IT Sector Харьков (@itsector) 21 Ноябрь 2014

За несколько минут они добавили, что взрывов было два.

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Впоследствии IT Sector Харьков сообщил, что в депо на Безлюдовке взорвалась цистерна.

Пострадавших нет.

Взрыв произошел в депо на Безлюдовке. Взорвалась цистерна. Пострадавших нет. - IT Sector Харьков (@itsector) 21 Ноябрь 2014

Напомним, на днях в центре Харькова произошел взрыв, была повреждена трансформаторная будка.

А перед этим в пабе "Стена" на улице Рымарской произошел взрыв, в результате которого пострадали люди.