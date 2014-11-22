В Харькове произошли два взрыва
По предварительной информации это произошло в районе железной дороги
Об этом в "Твиттере" сообщает IT Sector Харьков.
Харьков. Есть первое подтверждение того, что взрыв действительно был и произошел на железной дороге
- IT Sector Харьков (@itsector) 21 Ноябрь 2014
За несколько минут они добавили, что взрывов было два.
"@itsector: #Харьков#Харьков Два взрыва. Преположительно в районе аэропорта и ЮЖД." да, ЮЖД было что-то.
- SoF (@sofnesk) 21 Ноябрь 2014
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Впоследствии IT Sector Харьков сообщил, что в депо на Безлюдовке взорвалась цистерна.
Пострадавших нет.
Взрыв произошел в депо на Безлюдовке. Взорвалась цистерна. Пострадавших нет.
- IT Sector Харьков (@itsector) 21 Ноябрь 2014
Напомним, на днях в центре Харькова произошел взрыв, была повреждена трансформаторная будка.
А перед этим в пабе "Стена" на улице Рымарской произошел взрыв, в результате которого пострадали люди.