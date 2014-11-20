В Харькове произошел взрыв неподалеку от военного госпиталя (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, по одной из версий, произошел взрыв в районе электроподстанции.

В настоящее время территория вокруг места происшествия оцеплена правоохранителями.

На месте взрыва работают эксперты-взрывотехники.

Жертв и пострадавших нет.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

”Только что в Харькове вблизи харьковского военного госпиталя произошел взрыв. Жертв и пострадавших нет. Выбиты стекла в домах поблизости. На место выехало руководство МВД и СБУ”, - сказал Геращенко.

Также он заявил, что считает этот взрыв терактом, направленным на запугивание жителей Харькова, а также на создание нервозного настроения у солдат и офицеров, которые лечатся в военном госпитале.

”Думаю, что это преступление будет раскрыто так же, как и взрыв в кафе ”Стена”, который совершили российские диверсанты”, - подытожил Геращенко.

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На данный момент вероятная причина взрыва еще не озвучивается.