В Харькове произошел взрыв неподалеку от военного госпиталя (фото, видео)
В Харькове сегодня вечером произошел взрыв неподалеку от военно-медицинского клинического центра Северного региона.
Как передает корреспондент УНИАН, по одной из версий, произошел взрыв в районе электроподстанции.
В настоящее время территория вокруг места происшествия оцеплена правоохранителями.
На месте взрыва работают эксперты-взрывотехники.
Жертв и пострадавших нет.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
”Только что в Харькове вблизи харьковского военного госпиталя произошел взрыв. Жертв и пострадавших нет. Выбиты стекла в домах поблизости. На место выехало руководство МВД и СБУ”, - сказал Геращенко.
Также он заявил, что считает этот взрыв терактом, направленным на запугивание жителей Харькова, а также на создание нервозного настроения у солдат и офицеров, которые лечатся в военном госпитале.
”Думаю, что это преступление будет раскрыто так же, как и взрыв в кафе ”Стена”, который совершили российские диверсанты”, - подытожил Геращенко.
Читайте такжеВ Мариуполе подорвался военный автомобиль: двое раненых
На данный момент вероятная причина взрыва еще не озвучивается.