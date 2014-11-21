В правительстве уверяют, что все переселенцы с Донбасса проведут зиму в комфортных условиях

Жители из восточных регионов, которые покинули свои дома в связи с проведением на территории Донецкой и Луганской областей антитеррористической операции, будут иметь социальные гарантии и комфортные условия проживания зимой.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Василий Стоецкий во время очередного заседания штаба.

Также он отметил, что общее количество граждан Украины, которые переселены из временно оккупированной территории АР Крым в другие регионы, составляет 19 тыс. 406 человек, а из района проведения АТО в другие регионы переселены 453 тыс. 199 человек (в том числе временно перемещенных в пределах Донецкой (68 тыс. 821 человек) и Луганской (30 тыс. 120 человек) областей). Всего временно размещено 472 тыс. 605 человек.

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«По данным Министерства социальной политики, по состоянию на 1 октября взято на учет 251 тыс. 351 внутренне переселенное лицо. В соответствии с постановлением от 1 октября 2014 года №505, обратились за назначением пособий 121 тыс. 429 семей, из которых назначено пособие 94 тыс. 522 семьям. Всего выплачено адресной помощи на сумму 20 млн грн», - сообщил Стоецкий.

Участниками заседания был детально рассмотрен вопрос о предоставлении гуманитарной помощи жителям, которые покинули свои дома на востоке. По словам Стоецкого, в настоящее время в восточные области уже доставлено более 1,5 тыс. тонн гуманитарных грузов.

В ходе заседания обсуждался процесс поступления гуманитарной помощи от правительства Федеративной Республики Германия: модульные жилые дома и товары первой необходимости для обеспечения вышеупомянутых стационарных транзитных городков и потребностей внутренне перемещенных лиц в виде: электрогенераторов, бытовой, специальной техники, медицинского и спортивного оборудования, мебели, одежды, обуви и прочего. Большая часть груза уже доставлена в места назначения.

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В ходе заседания штаба состоялось прямое включение из пяти областей, которые также принимали участие в обсуждении насущных вопросов. Так, представители Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей доложили об активной подготовке строительных площадок для развертывания домов модульного типа для жителей с востока страны и заверили, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее построить транзитные городки.