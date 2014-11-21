Ситуация в зоне АТО остается напряженной: боевики во время обстрелов прикрываются населением

За день боевики 34 раза обстреляли позиции сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается напряженной. Боевики продолжают вести огонь по нашим позициям, прикрываясь мирными жителями. Всего, с шести часов утра, террористы тридцать четыре раза нарушали условия Минского меморандума», - говорится в сообщении.

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В частности, отмечает пресс-центр АТО, в Луганской области минометные обстрелы происходят со стороны населенных пунктов Смелое, Раевка, Донецкий. Ведется огонь и с околиц областного центра – города Луганск.

Также сообщается, что в Донецкий аэропорт сегодня в полдень прорвался конвой, который доставил защитникам этого важного стратегического объекта воду и продукты питания. Несмотря на обстрел со стороны бандитов, груз разгружен в одном из терминалов. После разгрузки автомобильная техника удачно вернулась в пункт предыдущей дислокации. Потерь среди участников конвоя нет.