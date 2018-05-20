Во Львове открыли первый в городе велопартуль (фото)

Оборудование, форму и экипировку для полицейских обеспечила Консультативная миссия Европейского Союза (КМЕС).

Сегодня, 20 мая, во Всеукраинский велодень во Львове на площади перед Оперным театром дали старт работе львовского велопатруля.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

"Я надеюсь, что это первые, но не последние патрульные, которых мы будем готовить в разрезе велопатруля. Ребята и девчонки прошли соответствующую подготовку. Есть определенные особенности патрулирование на велосипедах, и, я думаю, что это очень круто, что сегодня, во Львове мы запускаем велопатруль", — сказал Роман Пилипенко, начальник Управления патрульной полиции во Львовской области.

Оборудование, форму и экипировку для полицейских обеспечила Консультативная миссия Европейского Союза (КМЕС). В конце прошлого года КМЕС передала Патрульной полиции Львовской области, велосипеды, комплекты униформы и другое оборудование, стоимостью свыше 380 тысяч гривен (12 000 евро). За это время полицейские прошли специальную подготовку патрулирования улиц на двухколесных. Переданное оборудование является частью постоянной помощи от Консультативной миссии ЕС во внедрении одной из лучших европейских практик — взаимодействия полиции с общиной (community policing).

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"Украина сейчас на пути больших реформ. Целью которых, прежде всего, есть создать государственные учреждения, которые являются эффективными, ответственными и пользуются уважением и доверием населения. И для полиции это означает, что полиция превращается из силовой организации на организацию института, который предоставляет хорошие, эффективные услуги населению. А также вводит модель правоохранительной деятельности community policing, которая направлена на усиление связей полиции с общественностью. Мы надеемся, что это улучшит ситуацию с безопасностью в Львове и обеспечит как можно лучшие услуги гражданам. И также надеемся, что это приведет к еще лучшей коммуникации между полицией и обществом. Именно с помощью велосипеда патрульная полиции сможет как можно лучше и легче быть именно с гражданами", — добавил Матс Люнгвальд, Координатор регионального представительства Консультативной миссии Европейского союза в городе Львове.

Благодаря Проекту поддержки подготовки полицейских (РТАР) канадскими специалистами — тренерами и командирами велопатрульних подразделений — в 2016 году были разработаны и проведены первые специализированные курсы для полицейских велопатрульних в Украине, а впоследствии создан первый курс подготовки инструкторов полицейских велопатрульних.

Летом 2017 года подготовку по таким недельным инструкторским курсам прошли семеро патрульных из разных городов, и по результатам двухнедельной инструкторской практики — проведение обучения для велопатрульних под наблюдением канадских наставников — получили соответствующие сертификаты. Среди них инструктор полицейских велопатрульних и для города Львова Назарий Прінь. Это позволило обеспечить проведение пятидневного специализированного курса подготовки подразделения для львовского велопатруля. Производство учебных материалов обеспечил проект РТАР.

После запуска велопатруль принял участие в «Велодне Львова — 2018» и преодолеет 20-километровый маршрут со всеми велолюбителями.

Свою работу велопатруль начнет уже с понедельника, 21 мая. Патрулировать будут на улицах города, скверах, парках и будут следить за общественным порядком в центре города. Ежедневно на патрулирование улиц будут выезжать по два велопатруль (4 человека).