В Одессе сменили начальника патрульной полиции

Начальником Управления патрульной полиции Одессы вместо Михаила Билецкого назначен Юрий Рыбак.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления, сегодня коллективу патрульной полиции Одессы представили нового руководителя - Рыбака. Ранее он занимал должность заместителя начальника отдела мониторинга и аналитического обеспечения Управления патрульной полиции в Киеве.

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В ходе представления первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий подчеркнул, что Рыбак почти с первых дней присоединился к формированию и становлению патрульной полиции Украины.

«Это грамотный организатор и настоящий управленец. Уверен, он достойно будет выполнять свои обязанности и эффективно реализовывать намеченные шаги стратегического развития», - отметил Билошицкий.

Новый глава патрульной полиции Одессы отметил, что приоритетными направлениями работы считает повышение уровня безопасности граждан, усиление противодействия уличной преступности, улучшение организации деятельности Управления и расширения эффективного взаимодействия с обществом.

Как уточнили в пресс-службе, Билецкий, согласно плановой ротации, назначен руководителем Управления патрульной полиции в Тернополе.

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Рыбак - сын Героя Украины, депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, которого в апреле 2014 года после митинга, где он пытался сорвать флаг «ДНР» со стены здания горсовета, похитили и убили сепаратисты. По данным правоохранителей, депутата пытали участники группировки Игоря Безлера, известного как «Бес».

Как сообщал УНИАН, Михаил Билецкий был назначен руководителей УПП Одессы в декабре 2015 года.