Созданный при поддержке Украины фильм получил награду в Каннах (фото)

В фильме, который создан при участии Франции, Исландии и Украины, звучат украинские народные песни.

Созданный при поддержке Украины фильм «Женщина на войне» получил награду 71-го Каннского международного кинофестиваля.

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Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино. Лента получила приз за лучшую музыку, который присуждается консорциумом писателей и композиторов.

В Госкино отмечают, что в фильме, который создан при участии Франции, Исландии и Украины, звучат украинские народные песни.

В фильме «Женщина на войне» поднимается проблема упадка окружающей среды, которая «передается через борьбу женщины, которая сама, в противовес всей общине, решает взять на себя миссию защиты природы и сохранения возвышенностей Исландии».

Программа «Неделя критики» основана в 1962 году Союзом французских кинокритиков. Ее цель – найти молодые таланты и поддержать их первые или вторые режиссерские работы, рассказали в Госкино. В 2014 году в этой секции был представлен фильм украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого «Племя», тогда лента получила гран-при.