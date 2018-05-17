Посол Британии в Украине к празднику оделась в вышиванку (видео)
19:19, 17 мая 2018Общество
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К поздравлениям присоединились и американские дипломаты, которые тоже надели вышиванки.
Посол Великобритании в Украине оделась в вышиванку
В традиционную украинскую одежду нарядилась посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.
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Дипломат вместе с этнографом Еленой Дидык записала видео. Гоф была в роли журналиста и выясняла все о вышитых рубашках - одежда, которая, по ее мнению, покоряет мир, говорится в сюжете ТСН. В гардеробе посла Великобритании в Украине - вышиванок две. Одну послу подарили львовяне, а другую она купила сама уже в Киеве.
Дипломаты США также надели вышиванки и поздравили украинцев с Днем вышиванки, выкрикнув: "Вышиванка - это круто!".
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