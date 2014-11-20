В Крыму около 23% населения является проукраинским - активист Евромайдана

В Крыму около 23% населения является проукраинским.

Об этом сообщил координатор крымского Евромайдана Андрей Щекун во время круглого стола в рамках проекта "Восток+Запад", инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала "1+1".

«Киев вообще не обращал внимания на Крым за последние 23 года», - отметил он, добавив, что в автономии можно было бы избежать многих проблем, если бы было мобилизовано проукраинское население.

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«Когда говорят, что в Крыму нет проукраинской базы, электората - в действительности последние выборы 2012 года продемонстрировали, что около 23% есть проукраинского электората в Крыму, из которых 14% - это крымские татары», - отметил активист.

«Но никогда проукраинские, прогосударственнические национально сознательные политические силы не шли на местных выборах в парламент Крыма, в местные органы самоуправления», - добавил он.

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Щекун подчеркнул, что «проукраинские силы имели возможность избрать минимум 25 депутатов в парламент Крыма, тогда бы мы могли давать отпор пророссийским силам».

Как сообщал УНИАН, Россия вопреки всем международным нормам приняла в свой состав Крым в марте этого года по итогам никем непризнанного, кроме россиян, референдума, который был проведен после фактического захвата полуострова российскими военными.