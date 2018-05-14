Одесситка нашла человеческие останки, когда гуляла в парке с ребенком (фото)
18:54, 14 мая 2018Общество
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В ГУНП пока не прокомментировали находку, а в патрульной полиции отметили, что их по этому поводу никто на место не вызывал.
Одесситка нашла человеческий череп в парке / фото Ольги Лион / Думская
Страшную находку обнаружила сегодня днем одесситка Ольга Лион, которая вместе с ребенком гуляла в Преображенском парке.
Об этом пишет Думская.
Недалеко от главной аллеи лежал фрагмент человеческого черепа.
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В ГУНП пока не прокомментировали находку, а в патрульной полиции отметили, что их по этому поводу никто на место не вызывал.
Отметим, с 1790 по 1930 год на этом месте было Старое (Первое) городское кладбище, где было захоронено около 200 тысяч человек, включая первостроителей и первых жителей Одессы. Так что человеческие останки в этом месте находят регулярно.
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