В Киеве стартовали национальные соревнования «Игры непокоренных» (фоторепортаж)

В играх принимают участие 175 представителей 23 регионов. В состав национальной сборной войдут 15 спортсменов, которые осенью представят Украину на мировых соревнованиях в австралийском Сиднее.

В Киеве стартовали национальные соревнования «Игры непокоренных» - финальный этап отбора кандидатов в национальную команду, которая этой осенью будет представлять Украину на мировых «Играх непокоренных» (Invictus Games) в австралийском Сиднее.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, в церемонии открытия соревнований приняла участие вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В своем приветственном слове она пожелала успеха участникам соревнований и выразила уверенность, что команда, которая будет сформирована по результатам соревнований, достойно представит нашу страну в Австралии осенью.

В свою очередь, заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко отметил, что национальные «Игры непокоренных» и подготовка к ним являются важной составляющей в процессе реабилитации военнослужащих. Он также добавил, что Минобороны приложит все усилия, чтобы команда Украины достойно представила страну на соревнованиях в Сиднее.

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«Игры непокоренных» - это международные соревнования в паралимпийском стиле. Основателем игр является принц Гарри. В соревнованиях принимают участие раненные военнослужащие и ветераны.

В этом году в национальных играх участвуют 175 представителей 23 регионов. Они представляют Вооруженные силы Украины, Национальную гвардию, Национальную полицию, Государственную пограничную службу и Службу безопасности Украины, добровольческие подразделения и ветеранов. В состав сборной Украины будут отобраны 15 спортсменов.

Сборная Украины во второй раз будет участвовать в Invictus Games. В прошлом году в Торонто во время своего дебюта на мировых «Играх непокоренных» украинская команда стала одной из лучших среди 16 участников, завоевав в общей сложности 14 медалей, 8 из которых - золотые.

Invictus Games-2018 состоятся 20-27 октября в Сиднее (Австралия). Они будут уже четвертыми. Планируется, что в нынешних соревнованиях примут участие 19 сборных.