Порошенко: Украина подаст заявку на проведение в Киеве "Игр непокоренных"

В течение ближайших лет Украина выдвинет Киев кандидатом на проведение соревнований «Игры непокоренных» (Invictus Games).

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, находясь с визитом в Торонто, где в этом году проходят Игры.

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«Я твердо убежден, что в ближайшее время нам удастся провести эти фантастические соревнования в городе Киеве, ведь он для этого имеет все возможности», - сказал Порошенко.

По его словам, подать заявку на следующий год Украина уже не успеет, но в будущем это будет возможно.

«Уверен, что в ближайшее время «Игры непокоренных» будут в Киеве, и я приглашаю премьер-министра Трюдо быть вместе с нами и сопровождать их», - отметил Порошенко.

Он добавил, что во время общения с премьер-министром Канады Джастином Трюдо они оба выразили «огромное восхищение силой тела и духа наших участников Invictus, которые сегодня впервые принимают участие в этих соревнованиях».

*** В соревнованиях «Игры Непокоренных» принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей. Нынешние «Игры Непокоренных» проходят с 23 по 30 сентября в Торонто в рамках празднования 150-летия основания Канады. В соревнованиях примут участие 17 национальных команд - всего 550 участников.

Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в «Играх Непокоренных» как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт в выполнении задач в рамках АТО.

15 украинских спортсменов будут соревноваться в следующих видах спорта: пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, гребля на тренажерах и велоспорт на шоссе.