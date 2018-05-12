Жестоко избитый под Варшавой украинец может умереть - СМИ

Состояние мужчины резко ухудшилось. Медики говорят, что образовался тромб, вследствие кровоизлияния в мозг.

52-летний украинец с Тернопольщины, которого 3 мая избили в городке Глоскув возле Варшавы, может не выжить.

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"По последним данным, мужчина на волоске от смерти", - говорится в сообщении, передает ЕвроПравда со ссылкой на польские СМИ. 11 мая его состояние резко ухудшилось. Медики говорят, что образовался тромб, вследствие кровоизлияния в мозг. Состояние пациента критическое - он не приходит в сознание.

Вечером 11 мая его готовили к операции. Товарищи украинца Андрей и Руслан рассказывают, что после избиения Николая сразу привезли в больницу и сделали томографию, которая показывала, что угрозы жизни нет. Украинцы вспоминают, что после избиения Николай еще был в сознании и даже дошел с ними до дома.

Представительница Объединения водных союзов, где работал пострадавший украинец лично настаивает на расследовании дела. Женщина рассказывает, что в день нападения у Николая был выходной и вместе с друзьями он пошел отдыхать, судя по всему драка произошла на бытовой почве.

Товарищи украинца Андрей и Руслан уверяют, тот кто заказал избиение Николая знает, где они живут и раньше часто предлагал работу Николаю и всегда здоровался с мужчинами при встрече. Причина избиения, по их словам - через стул. Якобы произошла ссора между поляком и украинцем, которые были оба навеселе возле кафе, оба обменялись "любезностями" и разошлись, а впоследствии компанию украинцев догнала машина с молодыми людьми. Николай отставал от Руслана и Андрея, поэтому он стал легкой мишенью, а ребятам удалось убежать.

Украинцы уже дали все показания полиции и показали дом, где часто видели поляка, с которым поссорился Николай. Говорят, что сейчас он исчез из городка после избиения их друга. Сейчас семья пострадавшего пытается приехать в Польшу, но для этого требуют дополнительных документов, срочный загранпаспорт или визы.

Работать в Польше украинец начал в марте этого года. В фирме, где мужчина работает, говорят, что Николай на должности мелиоратора (косил траву, обрезал кусты и деревья). Претензий к его работе не было. Сейчас полиция из города Пьясечно разыскивает виновников избиения и открыла уголовное производство, также за развитием дела следит местная прокуратура. Всех кто знает, где находятся виновники избиения, просят сообщать в полицию в Пьясечно.

Как сообщал УНИАН, 10 мая стало известно, что украинца избили спортивными битами молодые люди, которые настигли компанию украинцев на машине. Николай получил повреждениями головы и был госпитализирован в центральную клиническую больницу на Волошской в Варшаве. Его товарищи не получили никаких телесных повреждений, поскольку смогли убежать.