Украинцы в Польше все чаще становятся жертвами преступлений на национальной почве - отчет

В стране появились такие люди, которые пытаются формировать свой политический капитал на основе враждебности к мигрантам из Украины.

Украинское меньшинство в Польше и мигранты из Украины все чаще становятся жертвами преступлений на национальной почве. Такой вывод следует из отчета, подготовленного Объединением украинцев в Польше.

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В публикации «Украинское меньшинство и мигранты из Украины в Польше. Анализ дискурса» исследуются явления, касающиеся украинского национального меньшинства, и подчеркиваются попытки формирования постоянного негативного имиджа мигрантов из Украины, передает Польское радио.

Председатель Объединения украинцев в Польше Петр Тима отмечает, что это грозит прежде всего мигрантам из Украины. «Мигранты из Украины, кроме крупных городских центров, появляются почти в каждом польском городе и городке, и даже в тех регионах, где, учитывая, хотя бы, тысячелетнюю историю сосуществования поляков и украинцев, ранее украинцев никогда не было. Такие местные сообщества не готовы к ним. С другой стороны, появились такие люди, которые пытаются формировать свой политический капитал на основе враждебности к мигрантам из Украины».

Спикер по гражданским правам Адам Боднар говорит, что тревожным сигналом, который следует из этого отчета, является рост численности полных ненависти интернет-комментариев, которые касаются украинцев. Также он обращает внимание на использование исторической политики для создания напряжения в этом вопросе.

«К сожалению, реакция со стороны полиции и прокуратуры не всегда является достаточной. Особенно, если речь идет о преступлениях, совершенных в Интернете, то есть о языке ненависти. Однако, к счастью, я бы сказал, что такая реакция является в меру порядочной, если речь идет о реакции полиции и прокуратуры в случаях избиения на национальной почве».

По данным Управления по делам иностранцев, число граждан Украины, которые имеют разрешение на постоянное или временное пребывание в Польше, превысило 150 тыс. Это втрое больше, чем в 2015 году. Этими данными не охватывается число украинцев, которые находятся в Польше на основании виз.