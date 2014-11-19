На Луганщине на фугасе подорвался "КАМАЗ", водитель погиб

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Под обстрелы попали населенные пункты Попасная, Счастье, Станица Луганская, Крымское, Нижнее, Трехизбенка (которую вчера обстреляли в том числе из танков), Новотошковка и Тошковка", - говорится в сообщении.

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В Станично-Луганском районе вблизи с.Лобачево на фугасе подорвался "КАМАЗ", принадлежавший одному из акционерных обществ. 55-летний водитель погиб.

"Ряд населенных пунктов все еще остаются без систем жизнеобеспечения, - сообщает председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль. - Среди них Трехизбенка, Кряковка, Сокольники и Чернухино. В Чернухино уже выехали ремонтные бригады, надеемся, к концу дня электроэнергию там восстановят. По Трехизбенке, где из-за боевых действий перебиты сети электро- и газоснабжения, мы надеемся на представительство ОБСЕ, которое поможет создать гуманитарный коридор для ремонтных бригад".