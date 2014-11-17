Москаль: Ущерб от боевых действий на Луганщине составляет 553 млн. грн

Как сообщили в пресс-службе областной государственной администрации, такие данные председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль озвучил сегодня во время встречи с делегацией Всемирного банка и ООН.

Он отметил, что речь идет об ущербе, нанесенном объектам коммунальной собственности, инфраструктуры, имуществу граждан. Из-за продолжающихся обстрелов размер ущерба ежедневно увеличивается.

Среди главных проблем, в решении которых могут помочь международные организации, Москаль назвал: обеспечение перенесенных из Луганска медицинских учреждений диагностическим и другим оборудованием, материальную помощь людям, потерявшим жилье в результате боевых действий.

Читайте такжеЛуганскую и Донецкую госакадемии перенесут в Киев

Говоря о вынужденных переселенцах, председатель ОГА отметил, что главной проблемой является обеспечение этих людей работой. В результате военных действий в регионе остановились все крупные предприятия, такие как Северодонецкий «Азот», Лисичанский нефтеперерабатывающий завод «Линик» и др. Владельцы этих предприятий, чтобы избежать человеческих жертв и разрушений этих промышленных объектов, пока не решаются возобновить их работу.

По словам Москаля, на сегодня в Луганской области зарегистрировалось почти 30 тыс. временных переселенцев из зоны АТО, из них около 7 тыс. - в Северодонецке. При этом, по оценкам облгосадминистрации, реальное количество временных переселенцев в Луганской области составляет около 200 тыс.

Читайте такжеБоевики обстреляли окраину Станицы Луганской после визита Москаля

Руководитель области подчеркнул, что власти оказывают переселенцам комплексную помощь по социальной адаптации, трудоустройству, поиску жилья и психологической реабилитации. Участники встречи выразили надежду на плодотворное сотрудничество в организации международной помощи пострадавшим районам Луганской области.