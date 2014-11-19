Во Львовской области горит торф в четырех районах

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 19 ноября на территории Сокальского района продолжаются работы по ликвидации торфяного пожара в селе Корчив, которая возникла 12 ноября. В настоящее время здесь горит торф на площади 0,85 га.

18 ноября на территории области были зафиксированы новые очаги горения торфа в Пустомытовском районе - в селе Гамалиивка (на площади 0,003 га) и селе Пидберизци (на площади 0,02 га).

Читайте такжеПод Киевом в горящем торфе взорвалась мина, еще шесть обезвредили пиротехникиВ селе Трудовач Золочевского района зафиксировано горение торфа на открытой территории отдельными очагами на площади 0,015 га.

В селе Йосыпивка Буского района обнаружено горение торфа на открытой территории на площади 0,055 га.

В селе Карив Сокальского района обнаружено горение торфа на открытой территории отдельными очагами на площади 0,5 га.

Сегодня пожарно-спасательные подразделения продолжают работы по ликвидации указанных очагов горения торфа.