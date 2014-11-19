Боевики обстреляли 7 населенных пунктов на Луганщине, часть из них остаются без света и газа

В Луганской области боевики 18 ноября обстреляли 7 населенных пунктов.

Как сообщили в пресс-службе председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, были обстреляны город Попасная, Счастье, пгт Станица Луганская, пос. Крымское, Нижнее, Трехизбенка (которую вчера обстреляли в том числе из танков), Новотошкивка и Тошковка.

В Станично-Луганском районе вблизи с. Лобачево на фугасе подорвался "КамАЗ", принадлежавший одному из акционерных обществ - 55-летний водитель погиб.

Читайте такжеВ Луганской области под обстрелами погибли трое мирных жителей

Ряд населенных пунктов все еще остаются без систем жизнеобеспечения. Среди них Трехизбенка (в течении месяца нет ни газа, ни света), Кряковка, Сокольники (нет света) и Чернухино (нет света).

По данным ОГА, в Чернухино уже выехали ремонтные бригады и подачу электроэнергии планируется восстановить к концу дня.

По Трехизбенке, где из-за боевых действий перебиты сети электро- и газоснабжения, облгосадминистрация надеется, что представительство ОБСЕ поможет создать гуманитарный коридор для ремонтных бригад.