Экс-главу МВД Украины Захарченко заметили на акции "Бессмертный полк" в Москве (фото)

11:49, 10 мая 2018
Общество
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Захарченко заметили в Москве / фото facebook.com/wasyli.maksimow

Об этом написал пользователь Facebook Василий Максимов.  "Если вдруг вы скучали по ним, то совершенно напрасно. Они уже здесь, в Москве", – написал Максимов.

Напомним, Захарченко был министром внутренних дел во время Революции достоинства, а сейчас скрывается на территории России. Зп

Как сообщал УНИАН, во время парада в Москве 9 мая продемонстировали робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и многофункциональные комплексы «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран».

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Теги: #Москва#Захарченко#9 мая#День Победы#парад Победы