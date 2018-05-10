Экс-главу МВД Украины Захарченко заметили на акции "Бессмертный полк" в Москве (фото)

Захарченко и бойцы "Беркута" приняли участие в акции "Бессмертный полк".

В Москве на акции "Бессмертный полк" заметили экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и бойцов "Беркута".

Об этом написал пользователь Facebook Василий Максимов. "Если вдруг вы скучали по ним, то совершенно напрасно. Они уже здесь, в Москве", – написал Максимов.

Напомним, Захарченко был министром внутренних дел во время Революции достоинства, а сейчас скрывается на территории России. Зп

Как сообщал УНИАН, во время парада в Москве 9 мая продемонстировали робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и многофункциональные комплексы «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран».