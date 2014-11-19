Ночь в Донецке прошла спокойно

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета.

"По состоянию на 10:00 в Донецке тихо. Сообщения от жителей, о происшествиях в районах, не поступают", - говорится в сообщении.

Сейчас обесточена Верхньокальмуская фильтровальная станция. Городские водоузлы переведены на сокращенный режим работы. "В минимальном режиме у КП «Донецкгорводоканал» есть возможность подавать воду в Пролетарский, Калининский и Петровский районы. В остальных районах города водоснабжение практически не осуществляется. Все силы брошены на сохранение запасов воды для сетей теплоснабжения.", - отметили в горсовете.

В некоторые котельные уже организован подвоз воды для их нормальной работы.

"Если энергоснабжение фильтровальной станции не будет восстановлено в скором времени, в городе возможны сбои в работе котельных", - сообщает пресс-служба.

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Кроме того, возобновлено газоснабжение 147 домов частного сектора в Киевском районе города. Продолжаются ремонтно-восстановительные работы в Петровском и Куйбышевском районах.

По состоянию на утро 19 ноября в Донецке без газоснабжения остается 2567 абонентов.