Керченскую переправу закрыли из-за густого тумана

Об этом сообщил представитель диспетчерского центра переправы, передают РИА Новости.

"Все закрыто, туман на улице", — сказал собеседник агентства, не уточнив, сколько автомобилей ожидают переправы.

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Ранее в Керчи на накопительной площадке скопилась очередь примерно в 500 грузовых авто. В очереди стояли грузовики, которые везли товар со скоропортящимися продуктами. Многие водители уже собирались перекрывать дорогу в Керчь.