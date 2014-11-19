Керченскую переправу закрыли из-за густого тумана
08:30, 19 ноября 2014Общество
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Керченская паромная переправа в среду, 19 ноября, закрыта из-за густого тумана, информации о количестве машин, которые ожидают, пока нет.
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Об этом сообщил представитель диспетчерского центра переправы, передают РИА Новости.
"Все закрыто, туман на улице", — сказал собеседник агентства, не уточнив, сколько автомобилей ожидают переправы.
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Ранее в Керчи на накопительной площадке скопилась очередь примерно в 500 грузовых авто. В очереди стояли грузовики, которые везли товар со скоропортящимися продуктами. Многие водители уже собирались перекрывать дорогу в Керчь.
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