Керченскую переправу закрыли из-за густого тумана

08:30, 19 ноября 2014
Общество
2

Керченская паромная переправа в среду, 19 ноября, закрыта из-за густого тумана, информации о количестве машин, которые ожидают, пока нет.

В Крыму сегодня туманно

Об этом сообщил представитель диспетчерского центра переправы, передают РИА Новости.

"Все закрыто, туман на улице", — сказал собеседник агентства, не уточнив, сколько автомобилей ожидают переправы.

Читайте такжеНа Керченской переправе возмущенные пассажиры штурмом взяли паром

Ранее в Керчи на накопительной площадке скопилась очередь примерно в 500 грузовых авто. В очереди стояли грузовики, которые везли товар со скоропортящимися продуктами. Многие водители уже собирались перекрывать дорогу в Керчь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter