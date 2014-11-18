Подконтрольные властям территории зоны АТО полностью подключены к теплу - Минрегион

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) Андрей Белоусов на брифинге в Киеве.

«Там, где контролируемые территории Донецкой и Луганской областей, у нас вопросов по подключению тепла нет. Они чуть позже подключились, чем остальные, но на сегодняшний день там все подключено», - сказал Белоусов.

При этом замминистра уточнил, что без тепла в регионе остается лишь одна школа в Донецкой области. Там ведутся пусконаладочные работы, которые планируется завершить в течение 2 дней.

В то же время он отметил, что информация о состоянии подключения к теплу, а также к воде и электричеству в зоне АТО, подконтрольной пророссийским боевикам, у министерства отсутствует.

«Официальной у нас информации, к сожалению, оттуда нет. По неофициальной информации, там ситуация постоянно меняется. С электроснабжением там есть вопросы – не все населенные пункты имеют электроснабжение. Есть вопросы также по водоснабжению», - подчеркнул Белоусов.

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Как сообщал УНИАН, с апреля текущего года Украина ведет на территории Луганской и Донецкой областей антитеррористическую операцию. В течение июля и августа украинские силовики освободили от террористов ряд городов региона и продолжают операцию. По состоянию на середину сентября объем восстановительных работ на востоке страны составлял по меньшей мере 12 млрд грн. Как подчеркивал глава правительства Арсений Яценюк, каждый день войны стоит Украине 80 млн грн.

В середине октября Кабмин утвердил план первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры восточных областей Украины. Тогда же правительство выделило 60,8 млн грн на восстановление жилищно-коммунального хозяйства Донецкой области. В средине ноября Кабмин выделил еще 300 млн грн Донецкой и Луганской областям для финансирования первоочередных мер по восстановлению объектов социальной и жилой инфраструктуры, а также систем жизнеобеспечения, поврежденных во время боевых действий.