В Донецке слышны залпы и взрывы из тяжелых орудий

17:28, 18 ноября 2014
Общество
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По состоянию на 17.00 во многих районах Донецка слышны отдаленные залпы и взрывы из тяжелых орудий.

REUTERS

Об этом сообщается на сайте Донецкого городского совета.

В результате военных действий обесточена трансформаторная подстанция в Киевском районе города. Из-за непрекращающихся обстрелов энергетики пока не могут приступить к восстановлению поврежденных линий.

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Всего на вечер 18 ноября в Донецке остаются без энергоснабжения 17 трансформаторных подстанций.

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