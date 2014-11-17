Один житель Донецка погиб и 8 ранены при обстрелах на выходных

Об этом сообщает горсовет Донецка. "За прошедшие выходные дни 15 и 16 ноября получили осколочные ранения различной степени тяжести 8 мирных граждан, 1 человек погиб", - сказано в сообщении.

Читайте такжеМэр Донецка просит Яценюка пересмотреть решение по Донбассу

В результате артиллерийских обстрелов 16 ноября повреждены жилые дома и инфраструктура Киевского района.

Сегодня по состоянию на 10.00 в Донецке относительно спокойно, в районах – тихо. Системы жизнеобеспечения города продолжают работать в штатном режиме.