Один житель Донецка погиб и 8 ранены при обстрелах на выходных
10:23, 17 ноября 2014Общество
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Один житель Донецка погиб и восемь человек ранены в результате обстрелов 15-16 ноября.
REUTERS
Об этом сообщает горсовет Донецка. "За прошедшие выходные дни 15 и 16 ноября получили осколочные ранения различной степени тяжести 8 мирных граждан, 1 человек погиб", - сказано в сообщении.
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В результате артиллерийских обстрелов 16 ноября повреждены жилые дома и инфраструктура Киевского района.
Сегодня по состоянию на 10.00 в Донецке относительно спокойно, в районах – тихо. Системы жизнеобеспечения города продолжают работать в штатном режиме.
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