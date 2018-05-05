В Кропивницком на $20 тысячах взятки задержали майора полиции
19:48, 05 мая 2018Общество
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Полицейский потребовал от руководителя одного из фермерских хозяйств взятку за непривлечение к уголовной ответственности за подделку документов.
Взяточника задержали в центре города \ Фото УНИАН
Сотрудники Службы безопасности Украины в Кропивницком разоблачили на взятке в $20 тыс. майора полиции.
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Как сообщили в пресс-службе СБУ в Кировоградской области, 4 мая оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в центральной части города после передачи посреднику неправомерной выгоды в размере $12 тыс.
Правоохранители установили, что майор полиции требовал от руководителя одного из фермерских хозяйств $20 тыс. за непривлечение к уголовной ответственности за подделку документов.
Задержанный уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения. Продолжаются следственные действия.
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