В Кропивницком на $20 тысячах взятки задержали майора полиции

19:48, 05 мая 2018
Общество
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Фото УНИАН

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Как сообщили в пресс-службе СБУ в Кировоградской области, 4 мая оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в центральной части города после передачи посреднику неправомерной выгоды в размере $12 тыс.

Правоохранители установили, что майор полиции требовал от руководителя одного из фермерских хозяйств $20 тыс. за непривлечение к уголовной ответственности за подделку документов.

Задержанный уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

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Теги: #взятка#Кропивницкий#полицейский