В Кривом Роге на взятке в $10 тысяч погорел капитан полиции

Капитан полиции требовал от местного жителя деньги за непривлечение к уголовной ответственности за якобы мошеннические действия.

Сотрудники СБУ разоблачили в Кривом Роге следователя полиции, получившего $10 тыс. взятки.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что капитан полиции требовал от местного жителя деньги за непривлечение к уголовной ответственности за якобы мошеннические действия.

В качестве посредника для получения неправомерной выгоды чиновник привлек знакомого адвоката. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников после получения всей суммы взятки.

Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса продолжается досудебное расследование.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с военной прокуратурой и подразделением внутренней безопасности Нацполиции.