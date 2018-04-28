В Кривом Роге на взятке в $10 тысяч погорел капитан полиции

17:10, 28 апреля 2018
Общество
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Фото УНИАН

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Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что капитан полиции требовал от местного жителя деньги за непривлечение к уголовной ответственности за якобы мошеннические действия.

В качестве посредника для получения неправомерной выгоды чиновник привлек знакомого адвоката. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников после получения всей суммы взятки.

Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса продолжается досудебное расследование.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с военной прокуратурой и подразделением внутренней безопасности Нацполиции.

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Теги: #полиция#взятка