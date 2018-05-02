Суд разрешил задержать четвертого подозреваемого в нападении на Найема

Четвертый подозреваемый в нападении на депутата - Магомед-Амин Саитов, который в день совершения преступления вылетел самолетом в Баку.

Прокуратура получила разрешение на задержание подозреваемого в нападении на народного депутата Украины от "Блока Петра Порошенко" Мустафу Найема.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева в Facebook.

Отмечается, что Киевская местная прокуратура №10 обратилась в суд с ходатайством о предоставлении разрешения на задержание человека, который подозревается в нанесении Найему телесных повреждений, с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

"В среду, 02.05.2018, следственным судьей Шевченковского районного суда г. Киева указанное ходатайство прокурора удовлетворено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в прокуратуре, в связи с тем, что подозреваемый скрывается от органов следствия, 1 мая он был объявлен в розыск. Действия нападающего квалифицированы по ч.2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в центре Киева автомобиль Найема подрезал Mercedes, началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. В ходе конфликта один из незнакомцев ударил депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Найема госпитализировали и впоследствии прооперировали.

Правоохранители по подозрению в нападении задержали троих мужчин. Двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один – гражданин Украины.

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Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Четвертый подозреваемый в нападении на депутата Магомед-Амин Саитов. Ему заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины, и он объявлен в розыск. Как сообщил член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко в Facebook, Саитов в день совершения преступления вылетел самолетом в Баку.

Сегодня, 2 мая, одному из задержанных - Магомеду-Салиху Саитову - судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства. Судья обязал Саитова носить электронный браслет, а также сдать паспорта на срок до 30 июня 2018 года.