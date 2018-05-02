Избиение Найема в центре Киева: cостояние здоровья нардепа ухудшилось

Ранее сообщалось, что полиция объявила в розыск одного из нападавших на депутата Найема.

Состояние здоровья побитого депутата Мустафы Найема ухудшилось, температура держится второй день.

Об этом сообщил брат народного депутата Маси Найем, передает "112 Украина".

"Сейчас забрали направление на судмедэкспертизу. Что касается состояния, ему стало хуже сегодня, температура 38,5 держится второй день", – отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 30 апреля в центре Киева автомобиль Найема подрезал Mercedes, началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. В ходе конфликта один из незнакомцев ударил депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Найема госпитализировали и впоследствии прооперировали.

Правоохранители по подозрению в нападении задержали троих мужчин. Двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один - граждан Украины.

Четвертый подозреваемый в нападении на депутата Магомед-Амин Саитов. Ему заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины, и он объявлен в розыск.

По словам члена коллегии МВД, народного депутата Антона Геращенко, Саитов в день совершения преступления вылетел самолетом в Баку.