Избиение Найема в центре Киева: cостояние здоровья нардепа ухудшилось

15:48, 02 мая 2018
Политика
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Найема избили 30 апреля в центре Киева / фото Информатор

Об этом сообщил брат народного депутата Маси Найем, передает "112 Украина".

"Сейчас забрали направление на судмедэкспертизу. Что касается состояния, ему стало хуже сегодня, температура 38,5 держится второй день", – отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 30 апреля в центре Киева автомобиль Найема подрезал Mercedes, началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. В ходе конфликта один из незнакомцев ударил депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Найема госпитализировали и впоследствии прооперировали.

Правоохранители по подозрению в нападении задержали троих мужчин. Двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один - граждан Украины.

Четвертый подозреваемый в нападении на депутата Магомед-Амин Саитов. Ему заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины, и он объявлен в розыск.

По словам члена коллегии МВД, народного депутата Антона Геращенко, Саитов в день совершения преступления вылетел самолетом в Баку.

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Теги: #Киев#нардеп#избиение#Мустафа Найем