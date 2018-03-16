В прокуратуре пообещали отсутствие "существенных изменений" по захоронениям после "поправки Лозового"

13:27, 16 марта 2018
Общество
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В прокуратура объяснили, как будет решена проблема / фото gigamir.net

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, «с целью снятия социального напряжения» правоохранительными органами и судебно-медицинскими учреждениями будет внедрено в практику проведение исследования тел умерших судебно-медицинскими экспертами на основании решений уполномоченных сотрудников полиции, которые будут письменно оформляться на месте происшествия, с последующим назначением судебно-медицинских экспертиз.

«Таким образом срок для установления причин смерти увеличен не будет, а порядок получения разрешений для выдачи тел умерших для захоронения не претерпит существенных изменений», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 16 марта украинцы не смогут свободно похоронить своих родных, потому что это станет возможным только после экспертизы, которую, в связи с новацией, должен назначить суд.

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Теги: #захоронения#поправка Лозового