В прокуратуре пообещали отсутствие "существенных изменений" по захоронениям после "поправки Лозового"

В столичной прокуратуре заявили, что срок для установления причин смерти увеличен не будет, а порядок получения разрешений для выдачи тел умерших для захоронения не претерпит существенных изменений.

Киевская прокуратура предоставила разъяснение относительно вступления в силу изменений в УПК, которые могут осложнить выдачу тел умерших людей для погребения.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, «с целью снятия социального напряжения» правоохранительными органами и судебно-медицинскими учреждениями будет внедрено в практику проведение исследования тел умерших судебно-медицинскими экспертами на основании решений уполномоченных сотрудников полиции, которые будут письменно оформляться на месте происшествия, с последующим назначением судебно-медицинских экспертиз.

«Таким образом срок для установления причин смерти увеличен не будет, а порядок получения разрешений для выдачи тел умерших для захоронения не претерпит существенных изменений», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 16 марта украинцы не смогут свободно похоронить своих родных, потому что это станет возможным только после экспертизы, которую, в связи с новацией, должен назначить суд.