В Польше пятеро пьяных украинофобов напали на активистов, которые восстанавливали кладбище

Нападавшие обвиняли активистов в восстановлении могил бойцов УПА и кричали им "убирайтесь в Украину".

В ночь на 29 апреля в селе Старая Гута Подкарпатского воеводства Польши пьяные мужчины напали на участников лагеря общества "Магурич", которые восстанавливали кладбище.

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Об этом сообщает украинский еженедельник в Польше "Наше слово". Среди участников лагеря были председатель общества Шимон Моджеєвський и волонтер, преподаватель Ольга Соляр. Она сообщила, что нападавшие прибыли на старое кладбище, где расположился лагерь, угрожали участникам.

Нападавшие выкрикивали "Wyp...ać na Ukrainę" ("Убирайтесь в Украину"), обвиняли участников лагеря в восстановлении могил УПА. На вызов приехала полиция. Задержаны 5 человек, все были нетрезвые.

Как сообщал УНИАН, недавно поляка приговорили к полугоду общественных работ за наклейки с перечеркнутым Бандерой.