Отправленный в нокаут Пулев решил, что Кличко "просто повезло"

Болгарский тяжеловес Кубрат Пулев доволен своими действиями в бою с Владимиром Кличко за чемпионский титул IBF, сообщает ТСН.

Пулев поблагодарил своих болельщиков за поддержку и заявил, что Кличко повезло.

"Владимир - хороший соперник, но, думаю, ему просто повезло. Думаю, у нас будет реванш - и тогда я выиграю. Фортуна была на стороне Кличко, ему просто повезло, а мне не везло с самого начала. Но Кличко действительно очень хороший боксер", - сказал Пулев.

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Как сообщал УНИАН, Владимир Кличко нокаутировал Кубрата Пулева в 5-м раунде боя, который состоялся в немецком Гамбурге.

Украинский боксер завладел преимуществом с самого начала боя и уже в первом раунде дважды отправил соперника в нокдаун. В дальнейшем он только наращивал свое преимущество и в пятом раунде, после очередного, четвертого по счету нокдауна, болгарин уже не смог встать с настила ринга - Пулев признал свое поражение.

Таким образом, Кличко вновь защитил титул чемпиона мира по всем основным версиям, за исключением WBC. Этот титул, который оставил после ухода из спорта Виталий Кличко, Владими сможет оспорить ориентировочно в 2015 году.