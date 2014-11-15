На Донетчине СБУ задержала двух наемников российских спецслужб
15:56, 15 ноября 2014Общество
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Контрразведка СБУ задержала в Волновахском районе Донецкой области двух граждан Украины, которые по заданию российских спецслужб готовили диверсии против украинских военных.
СБУ задержала двух разведчиков ДНР / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, во время разведывательной поездки по территории, подконтрольной силам АТО, была задержана командир второй отдельной разведывательной роты 5-й мотострелковой террористической бригады «Оплот» с позывным «Писатель».
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Диверсантку задержан вместе с сообщником, который собирал для нее информацию о перемещении по территории Донецкой области подразделений и формирований Вооруженных сил, Национальной гвардии Украины, украинских добровольческих батальонов.
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