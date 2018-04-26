Убийство скандального бизнесмена в Херсоне: следователи допросили охранника убитого (видео)

Киллера, расстрелявшего херсонского бизнесмена Игоря Пащенко, разыскивают вторые сутки.

24 апреля произошла стрельба во дворе жилого дома, в результате которой погиб известный предприниматель, а его охранник был тяжело травмирован. Найти убийцу пока не удалось.

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Накануне вечером врачи разрешили следователям пообщаться с охранником. Что именно он рассказал, в полиции не разглашают. Супруга погибшего предпринимателя в эксклюзивном интервью ТСН рассказала, что он постоянно получал угрозы.

По словам супруги, она выбежала из квартиры на звуки выстрелов и муж буквально умер на ее руках.

Ирина Пащенко рассказала, что им сообщили о подготовке покушения на Игоря. "После этого мы были осторожными, Игорь взял охрану. Но вечером он решил прогуляться от стоянки до дома и получил два огнестрельных ранения в голову", - рассказала она.