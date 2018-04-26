Опрос: ирландцы оказались самой счастливой нацией ЕС, румыны - наиболее несчастной

также лидируют в категории здоровья - 92% опрошенных считают себя здоровыми.

Ирландцы оказались самой счастливой нацией Европейского Союза, тогда как румыны - наиболее несчастными. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса "Евробарометра" - социологической службы Европейской комиссии, пишет Politico.

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По данным опроса под названием "Справедливость, неравенство и мобильность между поколениями", 97% опрошенных ирландцев считают себя счастливыми. Это самый высокий процент в Евросоюзе, где средний показатель составляет 83%, передает "Европейская правда".

Последнюю строчку в рейтинге счастливых стран заняла Румыния с показателем 59%.

Ирландцы также лидируют в категории здоровья - 92% опрошенных считают себя здоровыми. Среди опрошенных латышей этот показатель составлял всего 14%, в среднем по ЕС - 78%.

Большинство опрошенных европейцев (84%) считают слишком большой разницу в доходах. Во всех странах, кроме Дании, более 60% заявили, что правительствам следует принять меры для сокращения этих различий.

Большинство европейцев считают, что их жизнь справедлива и у них есть равные возможности. Однако среди стран ЕС наблюдают значительные несоответствия. 81% датчан заявили, что имеют равные возможности, и только 18% греков верят в то же самое.

Опрос проводился в декабре 2017 года. В 28 странах-членах ЕС было опрошено 28 031 человек.