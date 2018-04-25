Одесская полиция накануне годовщины трагедии 2 мая перейдет на усиленный режим работы

2 мая в Одессе будет временное ограничение дорожного движения, также на улицах города будет работать кинологическая и взрывотехническая службы.

В Одессе полиция с 28 апреля переходит на усиленный режим работы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, об этом начальник регионального главка Нацполиции заявил сегодня в ходе круглого стола «Общественная безопасность и реализация права граждан на мирное собрание».

Головин сообщил, что с 28 апреля, в связи с большим количеством выходных дней, Одесский гарнизон полиции переходит на усиленный режим несения службы. Также 2 мая в Одессе будут действовать ограничения движения и фильтрационные мероприятия.

«С 28 апреля Одесский гарнизон полиции переводится на усиленный режим работы, чтобы обеспечить порядок и обеспечить безопасность в городе. Более 1 тыс. правоохранителей будут нести службу 1 и 2 мая. Прошу не забывать, что это выходные дни, поэтому особое внимание мы должны обратить на массовые собрания людей», - сказал Головин.

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Он отметил, что 2 мая в Одессе будет временное ограничение дорожного движения. Также на улицах города будет работать кинологическая и взрывотехническая службы.

По его словам, полиция учла все недостатки и замечания предыдущих лет, когда было много негативной критики одесситов, связанной именно с ограничением движения и фильтрационными мерами.

«Мы учли замечания жителей нашего города. И хочу отметить, что максимально обеспечить безопасность и порядок в Одессе мы сможем только совместными усилиями», - сказал Головин.

Напомним, в Одессе 2 мая проходят массовые акции, посвященные годовщине событий 2014 года.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.