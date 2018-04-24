Полмиллиона за 9 месяцев: сколько может заработать суррогатная мать в Украине и насколько это популярно (видео)

В Украине услуги суррогатного материнства стоят дешевле чем в других странах, поэтому наиболее частые клиенты - иностранцы.

Журналисты узнали, сколько может заработать суррогатная мать и кем эти женщины бывают на самом деле - Украину превращают в мекку суррогатного материнства.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші". Платят за такую роботу до 20 тысяч долларов.

В последние дни в соцсетях активно рекламируют объявление: "Возраст от 20 до 35 лет. Наличие собственного ребенка и отсутствие генетических заболеваний. И все - вы потенциальная суррогатная мать". За это можно получить даже около полумиллиона гривень за 9 месяцев - однако стоит учесть, что суррогатных матерей тщательно обследуют.

Нередко среди таких женщин есть и женщины с высшим образованием. На сайтах, которые занимаются суррогатным материнством, можно выбрать любую программу - наиболее везет тем, кто попал в заказ "VIP пакета". Это значит, что потенциальные родители готовы заплатить десятки тысяч долларов, чтобы ребенок родился в лучшем родильном доме и даже не в Украине.

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Если женщину выберут - ее ждут 9 месяцев полной опеки врачей и будущих родителей. Скорее всего, рожать ребенка придется для иностранной пары - иностранцы сюда едут за "дешевыми" услугами. Для примера, американка в отличии от украинки попросит за такую услугу 100-120 тысяч долларов.

Иностранцы делают даже заказ на пол ребенка и отдают предпочтение суррогатным мамам с опытом - это добавит 2 тысячи долларов в общий прайс, кесарево сечение - плюс 1 тысяча долларов, если женщина забеременеет двойней - плюс 2-3 тысячи долларов дополнительно.

Ранее сообщалось, что все больше украинских женщин отдают свои яйцеклетки.