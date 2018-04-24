Бизнес на неродившихся детях: за сколько украинки продают свои яйцеклетки (видео)

За свою жизнь женщина не может быть донором больше 8-ми раз. Таким, образом на продаже яйцеклеток донор может заработать почти 200 тысяч гривень.

Все больше украинских женщин отдают свои яйцеклетки.

Кто, за сколько покупает и продает, как устроен этот «странный» бизнес, рассказывается в сюжете программы "Гроши".

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Женщина, которая пару месяцев назад перенесла операцию и отдала 25 яйцеклеток, отмечает, что операция была весьма болезненной. Таких операцию у нее было уже две, подготовка к каждой длится два месяца. Женщине вкалывали гормоны, от которых она сразу поправилась. За одну операцию украинка получила почти тысячу долларов - 22 тысячи гривень.

Однако последствия такой операции для организма непредсказуемы, можно даже остаться бесплодной. По словам, героини сюжета, ей уже удаляли кисту.

За свою жизнь женщина не может быть донором больше 8-ми раз. Таким, образом на продаже яйцеклеток донор может заработать почти 200 тысяч гривень.

Бизнес по продаже яйцеклеток в Украине абсолютно законный. Основное правило - полная анонимность. Также донор не имеет никаких прав на ребенка. Так, женщина, предоставившая свою яйцеклетку, не имеет права узнать, кто стал родителями ее ребенка.

Как сообщал УНИАН, ученым удалось получить живые зародыши из неоплодотворенных яйцеклеток.