В Харьковской области тракторист снес постамент с флагом Украины (фото)

09:50, 19 апреля 2018
Общество
709
http://tt.inf.ua

Читайте такжеНа оккупированную часть Донбасса прилетел огромный флаг Украины (видео)

Инцидент произошел в центре города. Постамент, на котором стоял флаг Украины, ранее был памятником Ленину, передает tt.inf.ua.

Полиция вневедомственной охраны задержала тракториста который пытался скрыться с места преступления и доставила в Дергачевский отдел полиции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #флаг#Харьковская область