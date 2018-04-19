В Харьковской области тракторист снес постамент с флагом Украины (фото)

Мужчина на тракторе пытался скрыться с места происшествия.

В городе Дергачи Харьковской области вчера около 23:00 мужчина на тракторе Т-150 свалил постамент с флагом Украины.

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Инцидент произошел в центре города. Постамент, на котором стоял флаг Украины, ранее был памятником Ленину, передает tt.inf.ua.

Полиция вневедомственной охраны задержала тракториста который пытался скрыться с места преступления и доставила в Дергачевский отдел полиции.