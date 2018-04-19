В Харьковской области тракторист снес постамент с флагом Украины (фото)
09:50, 19 апреля 2018Общество
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Мужчина на тракторе пытался скрыться с места происшествия.
Ранее на этом месте был памятник Ленину / tt.inf.ua
В городе Дергачи Харьковской области вчера около 23:00 мужчина на тракторе Т-150 свалил постамент с флагом Украины.
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Инцидент произошел в центре города. Постамент, на котором стоял флаг Украины, ранее был памятником Ленину, передает tt.inf.ua.
Полиция вневедомственной охраны задержала тракториста который пытался скрыться с места преступления и доставила в Дергачевский отдел полиции.
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